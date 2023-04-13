Kudüs-i Şerif Kongresi Tahran'da toplandı: "İslam dünyası Filistin'in yanında"

4. Uluslararası Kudüs-i Şerif Kongresi Tahran'ın ev sahipliğinde yapıldı. Siyonizm Sonrası Dünya konulu kongrede İslam dünyasının Filistin'in yanında olduğu vurgulandı. Filistin davasının tarihi bir mesele değil,Müslümanlar ve dünyadaki tüm özgürlük sever insanların meselesi olduğuna dikkat çekildi.

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Kudüs-i Şerif Kongresi Tahran'da toplandı: "İslam dünyası Filistin'in yanında" - Resim : 1

4. Uluslararası Kudüs-i Şerif Kongresi Tahran'da düzenlendi.

“Siyonizm Sonrası Dünya” konulu kongrede İslam dünyasının Filistin'in yanında olduğu vurgulandı.

Kudüs-i Şerif Kongresi Tahran'da toplandı: "İslam dünyası Filistin'in yanında" - Resim : 2

Kongreye İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfazl Amoui, İran İlim Havzaları Genel Müdürü Ayetullah Alirıza Arafi, Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı Genel Sekreteri Seyyid Muctaba Abtahi, Velayeti Fakih'in Hacc ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetül İslam Abdulfettah Nevvab ile yerli ve yabancı konuklar katıldı.

Filistin davasının tarihi bir mesele değil, Müslümanlar ve dünyadaki tüm özgürlük sever insanların meselesi olduğuna dikkat çekildi.

Dünyanın da hızla değiştiği kaydedildi. Yapılan konuşmalarda Tek kutuplu dünyanın çok taraflılık sistemine geçiş sürecinin başladığı ve Siyonist rejimin çöküşünün yakın olduğu ifade edildi.

Öte yandan 1979'da ilan edilen “Dünya Kudüs Günü” kapsamında çok sayıda ülkede etkinlikler düzenleniyor.

Kudüs-i Şerif Kongresi Tahran'da toplandı: "İslam dünyası Filistin'in yanında" - Resim : 3

# filistin # Kudüs # iran

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