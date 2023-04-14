Pentagon faresi ABD askeri çıktı

İnternette Telegram ve Discord üzerinden yayılan Pentagon'un gizli belgeleri dünyanın gündeminde. Ancak Beyaz Saray'ın Rusya'yı hedef alan suçlamaları boşa düştü. Çünkü Pentagon faresi ABD ordusunun içinden çıktı.



Washington'un müttefiklerini ve düşmanlarını gizlice dinlediğini gün yüzüne çıkaran belgelerin doğrulanan ilk ekran görüntüleri ise Mart ayından. Sızan belgeler ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna savaşına ait. İki tarafın da savunma ve saldırı planlarını içeren belgelerin yanı sıra diğer ülkelerin de savaşta aldığı konumlar ve gizli planları dosyalarda yer alıyor.



Belgelerin kimin sızdırdığı tartışılırken oklar Rusya'ya yöneltildi. Belgeleri Rus hackerların sızdırdığı iddia edildi. Ancak sızıntının kaynağı bizzat ABD'nin kendisi, ABD ordusunun olduğu belirlendi. Gizli belgeleri sızdıran şahısın ABD'nin üst düzey bilgilerine ulaşabilen bir ABD askeri olduğu ortaya çıktı.



ABD'nin üç büyük medya kuruluşundan olan Washington Post sohbet odalarındaki üyelere yazdı. Discord uygulaması üzerinden belgeyi paylaşan OG kod adlı askerin arkadaşına ulaştı. Bu şahısta belgeleri sızdıran kişi hakkında önemli bilgiler verdi.



İsmini paylaşmayan ve 18 yaşının altında olan kişiyle ailesinin özel izniyle röportaj yapıldı. Röportajda sızıntıyla ilgili çok konuşulacak bilgiler var.





"O AKILLI BİR İNSAN"

Habere göre belgeleri sızdıran şahıs dini inançlarını yoğun yaşayan, silah ve askeriyeye düşkün biri. Joe Biden yönetimine tepkiliydi. Çocuğun iddiasına göre takma adı 'OG' olan asker bir gün Discord'a üst üste belgeler atmaya başladı. Belgeleri paylaştıktan sonra saatlerce konuyla ilgili açıklama ve bilgilendirme yaptı. 2020 yılında tanıştıkları OG, sohbet odasındaki üyelere dünya meseleleri ve gizli hükümet operasyonları hakkında da bilgi verdi.

Çocuk, OG'nin yalnızca Rusya-Ukrayna savaşı değil, üst düzey siyasi liderlerin nerede ve ne yapmakta olduğunu, diğer ülkelerin ordularıyla ilgili 'çok gizli' belgelere sahip olduğunu söyledi.



Çocuğun ifadeleri OG'nin grubunda olan bir başka üye tarafından da doğrulandı. Her iki üye de OG'nin gerçek adını ve yaşadığı ve çalıştığı eyaleti bildiklerini kaydetti. FBI ise sızıntıların kaynağına ilişkin ulaştıkları bilgiyi paylaşmayı reddetti.