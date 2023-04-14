Bu gezi ABD'nin hiç hoşuna gitmedi: Lula Çin'de

Latin Amerika'nın antiemperyalist liderlerinden Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula da Silva, Washington'a meydan okuyarak Çin ziyaretine başladı. BRICS bankasının açılışında konuşan Lula, gelişen ülkeleri dolar hegemonyasına baş kaldırmaya çağırdı, "ABD'nin deli gömleğinin yırtalım" dedi.

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Pekin üst düzey ziyaretlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çin Lideri Şi Cinping bu kez Latin Amerikalı lider Luiz Lula da Silva'yı ağırlıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Lula yeni dünyanın yükselen ittifakı BRICS ortaklarından Çin'de törenle karşılandı.

Şi ve Lula başkent Pekin'deki tören sonrası baş başa heyetler arası görüşmeler yaptı.

"DOLAR YERİNE MİLLİ PARALARIMIZI KULLANALIM"

Lula'nın, IMF'nin saltanı sallayan BRICS'in Yeni Kalkınma Bankası'nın devir teslim törenindeki meydan okumasıysa gündem oldu:

- ...Her gece kendime şu soruyu soruyorum: Neden tüm ülkeler ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda? Neden kendi para birimimizle ticaret yapamıyoruz? Altın standardının ortadan kalkmasından sonra doların rezerv para birimi olduğuna kim karar verdi? Herkes tek bir para birimine bağımlı. Bugün ülkeler, kendi para birimleriyle ihracat yapabilecekken, ihracat yapmak için dolar peşinde koşmak zorunda kalıyor...

 "ABD'NİN DELİ GÖMLEĞİNİ YIRTALIM"

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisinin lideri IMF'yi sert sözlerle eleştirdi, gelişen ülkeleri dolarla iş yapmayı bırakmaya çağırdı:

- ...İlk kez, başlangıç aşamasında gelişmiş ülkelerin katılımı olmaksızın küresel ölçekte bir kalkınma bankası kuruldu. Gelişmekte olan ekonomilere dayatılan koşullulukların prangalarından özgür. BRICS bankası yükselen ekonomilerimizi, bizi yönetmek isteyen geleneksel finans kurumlarına boyun eğmekten kurtarabilir. Hiçbir lider ülkesi borçlu diye boğazına bıçak dayalı halde çalışamaz...

 İş İnsanları ordusu ile Pekin'e çıkarma yapan Lula sadece açıklamaları ile değil temaslarıyla da ABD'ye meydan okudu. ABD'li teknolji devi Huawei’yi ziyaret etti.

# çin

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