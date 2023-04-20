Rusya'dan ABD'ye kötü haber: "Dolarsızlaşma süreci başladı"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, yaptığı açıklamada Rusya’nın dolardan ne zaman tamamen kurtulabileceği ve bunun ABD’nin uluslararası alandaki konumunu nasıl etkileyeceği sorusuna “Süreç başladı. Bu bir eğilim, bir trend” yanıtını verdi.

Pankin, şu ifadeleri kullandı:

- Elbette doların küresel ekonomideki konumu güçlü, elbette birtakım bağımlılıklar var. Dolar sadece bir mali araç değil, aynı zamanda Amerikan siyaseti onu diğer türden bağımlılıklar ile destekliyor. Dolar aynı zamanda askeri, siyasi, ekonomik ve diğer ilişkiler demek. Ama bir dizi ülke dolarla ilgili riskleri ve tehditleri de akılda tutuyor. Şimdi birçok ülke güçleniyor ve dolayısıyla para birimlerine olan güven de artıyor.

“Doların kaybolup olmayacağını bilmiyorum” diyen Rus diplomat, “Dolar, dünyada uzun süre hakim olan ilk para birimi değil. Doların ömrünü hesaplamayacağım ama her hakim para biriminin bir ömrü var” diye ekledi.

Aralarında Çin, Japonya, Brezilya, İsviçre, Hong Kong, Singapur, Kore, Norveç, İsrail ve Endonezya’nın olduğu bir dizi ülkenin 2022’de ABD hazinesinden yaklaşık 400 milyar dolar çektiğini söyleyen Pankin, bu ülkelerin ‘Rusya dostları grubu’ olmadığına dikkat çekerek “Aralarından bazıları, hasımca değerlendirdiğimiz adımlar attı” dedi.

Altın alımlarının da arttığını dile getiren Dışişleri Bakan Yardımcısı, şu yorumda bulundu:

- Türkiye altın rezervlerini üç katına çıkardı. İsrail Merkez Bankası dolar ve euro varlıklarını azalttı. Çin, Singapur, Malezya, Hong Kong, Şili de öyle. Bu eğilim yalnızca ABD dolarının, güçlü olmasına rağmen günlük işlemler için toksik hale geldiğini gösteriyor. Bu muhtemelen henüz kitlesel bir eğilim değil ama böyle bir hal alabilir. Gerçek şu ki dolar güçlü, halâ dünya ilişkilerinde öneme sahip, ama Çin yuanı ve Avrupa Birliği yüzünden rolü azalıyor, zira euro da halâ güçlü.

BRICS kapsamında, üye ülkelerin para birimleriyle işlemlerin nasıl artırılabileceğinin görüşüldüğünü söyleyen Pankin, “Bu, ABD’ye karşı değil. Bu bir eğilim. ABD’nin rezervleri toksik” diye konuştu.

‘RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT UYGULANMASI KABUL EDİLEMEZ’

Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatı değerlendiren Rus diplomat, “Bu meselenin siyasi ve ekonomik yanları var. Siyaset açısından bu kabul edilemez. Bu kısıtlama kesinlikle eşi görülmemiş türden ve gayri meşru” değerlendirmesini yaptı.

OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısma kararına dikkat çeken Pankin, “OPEC’in petrol üretimini kısma yönündeki eski-yeni hamlesini, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyata karşı bir önlem olarak görebilirsiniz” diye kaydetti.

Kaynak: sputniknews.com.tr