Nicolas Maduro: "Rusya ile Sarsılmaz Bir Birlikteliğimiz Var"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Bizler kardeş halklarız ve sarsılmaz bir birliğe sahibiz." dedi.

Nicolas Maduro: "Rusya ile Sarsılmaz Bir Birlikteliğimiz Var"
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Maduro, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dostane bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Görüşmede "Rusya-Venezuela ikili ilişkileri çerçevesinde, geniş işbirliği ve çeşitli konuları" ele aldıklarını kaydeden Maduro, "Bizler kardeş halklarız ve sarsılmaz bir birliğe sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile daha önceden çekildiği bir fotoğrafa da yer verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada ise iki ülkenin stratejik ilişkilerinin önemine vurgu yapılarak, "İki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması ele alındı. Görüşme mükemmel geçti." ifadesi kullanıldı.

# nicolas maduro # rusya
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