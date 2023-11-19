O Şehirde Okullar Tatil

Bolu Valiliği, hava şartları nedeniyle pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

O Şehirde Okullar Tatil

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır.
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