O Ülke İsrail’e Savaş Açtığını İlan Etti

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar sonrası bir ülkeden Gazze’ye destek geldi. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada tüm dünyaya İsrail’e savaş ilan ettiklerini açıkladı.

O Ülke İsrail’e Savaş Açtığını İlan Etti
Son Güncelleme:

Yemen ordusu, İsrail’e savaş açtığını tüm Dünya’ya duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

- Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz gereği ve Yemen halkının talebi ile; Gazzeli mazlumlara yardım elini uzatıyoruz. İsrail’in azgınlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direnişini desteklemeye devam edeceğiz. Filistin’i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah’ın yardımıyla işgalci İsrail’in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin’in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail’in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz.
# Yemen # israil
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kahvenin Hiç Beklemediğiniz Etkileri!
Kahvenin Hiç Beklemediğiniz Etkileri!
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
Erdoğan Duyurdu! Yeni Kredi ve Burs Miktarları Açıklandı!
Erdoğan Duyurdu! Yeni Kredi ve Burs Miktarları Açıklandı!
Öne Çıkanlar "1 Milyon 100 Bin TL'yi Bu Akşama Kadar Toplamalıyız!" - M. İlker Yücel'den "Umuda Ortak Ol" Çağrısı "1 Milyon 100 Bin TL'yi Bu Akşama Kadar Toplamalıyız!" - M. İlker Yücel'den "Umuda Ortak Ol" Çağrısı Plastik Tarak Kullanmaya Son! Plastik Tarak Kullanmaya Son!