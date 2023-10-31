O Ülke İsrail’e Savaş Açtığını İlan Etti

Yemen ordusu, İsrail’e savaş açtığını tüm Dünya’ya duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

- Yemen Silahlı Kuvvetleri olarak ahlaki, insani ve dini sorumluluğumuz gereği ve Yemen halkının talebi ile; Gazzeli mazlumlara yardım elini uzatıyoruz. İsrail’in azgınlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direnişini desteklemeye devam edeceğiz. Filistin’i savunmak kutsal görevimiz ve her şeyi yapmaya hazırız. Bu kapsamda Allah’ın yardımıyla işgalci İsrail’in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık. Filistin’in yanında olsaydık yüz binlerce Yemenliyle birlikte Filistin halkının yanında savaşmaya giderdik ancak oraya ulaşmanın bir yoluna ihtiyacımız var. İsrail’in saldırganlığı durana kadar füze atışlarıyla Filistin direniş güçlerini desteklemeye devam edeceğiz.