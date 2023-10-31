Yemen Askeri Gücü 2023 Yemen Silah Gücü Ne Kadar?

Yemen askeri gücü 2023 ne kadar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yemen, 2015 yılında başlayan iç savaş nedeniyle dünyanın en fakir ve en istikrarsız ülkelerinden biri haline geldi. İç savaş, Yemen'in askeri gücünü de önemli ölçüde etkiledi.

Yemen Askeri Gücü 2023 Ne Kadar?

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Yemen'i karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevlidir. Silahlı kuvvetler, Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen Hava Kuvvetleri, Yemen Deniz Kuvvetleri ve Yemen Cumhuriyet Muhafızları'ndan oluşur. Yemen Kara Kuvvetleri, Yemen'in en büyük askeri gücüdür. 67.000 etkin ve 71.200 rezerve olmak üzere toplamda 138.200 personeli bulunmaktadır. Kara kuvvetleri, tanklar, zırhlı araçlar, topçu ve piyade birliklerinden oluşmaktadır. Yemen Hava Kuvvetleri, 2.000'den fazla personel ve 120'den fazla uçak ve helikopterden oluşmaktadır.

Hava kuvvetleri, savaş uçakları, nakliye uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarından oluşmaktadır. Yemen Deniz Kuvvetleri, 10.000'den fazla personel ve 20'den fazla savaş gemisinden oluşmaktadır. Deniz kuvvetleri, savaş gemileri, fırkateynler, korvetler ve denizaltılardan oluşmaktadır. Yemen Cumhuriyet Muhafızları, Yemen Cumhurbaşkanı Abd Rabbuh Mansur al-Hadi'ye bağlı özel bir askeri güçtür. 20.000'den fazla personeli bulunmaktadır. Cumhuriyet muhafızları, zırhlı araçlar, topçu ve piyade birliklerinden oluşmaktadır.

Husilerin Askeri Gücü

Yemen'deki iç savaşın en önemli tarafı olan Husiler, Yemen'in kuzeyinde ve doğusunda geniş bir bölgeyi kontrol etmektedir. Husiler, İran tarafından desteklenmektedir. Husilerin askeri gücü, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden daha küçüktür. Ancak, Husiler, insansız hava araçları, füze ve roketler gibi gelişmiş silahlara sahiptir.

Yemen'in Askeri Gücü ve İç Savaş

Yemen'in askeri gücü, iç savaş nedeniyle önemli ölçüde zayıflamıştır. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilere karşı etkili bir mücadele gösterememektedir. Husilerin insansız hava araçları ve füzeleri, Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne önemli kayıplar verdirmektedir. Husiler, bu silahları kullanarak Yemen'deki kritik altyapı tesislerini de hedef almaktadır. Yemen'deki iç savaşın sona ermesi için Yemen'in askeri gücünün yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Ancak, iç savaşın uzun sürmesi nedeniyle Yemen'in askeri gücünün kısa sürede eski haline dönmesi mümkün görünmemektedir.