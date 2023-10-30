SOLOTÜRK pilotu Yarbay Emre Mert kimdir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. 29 Ekim'de Türkiye nefes kesen gösterilere sahne oldu. 100 gemi, 10 savaş uçağı, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuş gösterisi güne damga vurdu. Gösterinin hemen ardından nefes kesen uçak manevralarıyla tanınan ünlü pilot Emre Mert terfi aldı. Bu haberin ardından vatandaşlarda SOLOTÜRK pilotu Yarbay Emre Mert'in kim olduğunu merak etmeye başladı!

SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert Kimdir?

Yarbay Emre Mert, eğitimine Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı ve daha sonra Hava Harp Akademisi'ne kabul edildi. Dört yıllık üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra pilot olmak için gerekli eğitimi aldı. Emre Mert bu dönemde Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı ve SOLOTÜRK adıyla bilinen solo gösteri ekibinin pilotu oldu.

Yaklaşık iki yılını uçuş eğitimine ayırdı. Yarbay Mert, 2005 yılında Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Uçuş Eğitim Merkezi'nde pilot eğitimini başarıyla tamamlayarak sınıf birincisi olarak mezun oldu.

SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert Kaç Yaşında?

SOLOTÜRK pilotu Emre Mert, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Yarbay rütbesine terfi ettirildi. Tecrübeli bir F-16 pilotu olarak tanınan Mert, Boğaziçi Köprüsü'nde düzenlenen nefes kesen gösteriyle rütbesini pekiştirdi. Daha önce Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Türk Hava Kuvvetlerinde görev yapan Emre Mert, Türk Hava Kuvvetleri'nin tek solo gösteri ekibi olan SOLOTÜRK pilotudur. Yaklaşık 2 yıllık uçuş eğitimi almıştır. 2005 yılında Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında pilotaj eğitimini tamamlayan Yarbay, dönem birincisi olarak mezun olmuştur. Başarılarıyla adından söz ettiren SOLOTÜRK pilotu Yarbay Emre Mert hakkında yeni detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.