Pentagon O Yalanı Savundu! Biden İsrail'in Katliamını Gizlemeye Çalışmıştı

ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in ortaya attığı ve bağımsız kaynaklar tarafından yalan olduğu açıklanan "Gazze'deki hastane saldırısını Hamas yaptı" yalanını savundu. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Biden'ın "İsrail'in sorumlu olmadığı" yönündeki açıklamasının "açık kaynaklara" dayandığını öne sürdü.

Pentagon Yalanı Savundu

Pentagon'dan AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Bilgi toplamaya devam ederken, havadan görüntülerin, müdahalelerin ve açık kaynak bilgilerin analizine dayanan mevcut değerlendirmemiz, dün Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir." iddiası öne sürüldü. Açıklamanın sonunda, "Şu anda verebileceğimiz başka bir bilgi yok." denildi.

Biden İsrail'in Katliamını Gizlemeye Çalıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'i ziyareti sırasında, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." sözlerini sarf etmişti. Biden, "Gazze'deki patlamanın arkasında İsrail'in olmadığından emin olmanızı sağlayan şey nedir?" şeklindeki bir soruya da "Savunma Bakanlığının (Pentagon) bana gösterdiği veriler." cevabını vermişti.

Bağımsız Kaynaklar Katliamı İsrail'in Yaptığını Doğruladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısının hemen ardından, "İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze'de hastane vurduğunu" duyuran bir paylaşım yaptığı belirtildi. Naftali'nin, kısa süre sonra bu paylaşımını silerek, "Hastaneyi vuran füzenin, Gazze'den ateşlendiğini" iddia eden paylaşımlarla dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığının tespit edildiği bildirildi. Kendini Al Jazeera'da çalışan bir gazeteci olarak tanıtıp, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi." iddiasında bulunan hesabın sahte olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Farida Khan ismiyle açılan hesabın, Al Jazeera ile bir ilişkisinin olmadığı, manipülasyon amacıyla kullanıldığı belirlenmiştir." tespitine yer verildi. Uzmanlar, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretlerin, patlamanın sesinin ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) ABD üretimi Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğini söylüyor. Diğer olasılık ise MK-84 kullanılan bir BLU-109 "sığınak delici bomba" olabileceği yönünde. İki bomba çeşidi de İsrail ordusunun envanterinde bulunuyor.