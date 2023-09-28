Peskov O Karara Tepki Gösterdi! Ermenistan Parlementosu Roma Statüsü'ne Olumlu Görüş Bildirdi

Ermenistan'da Parlamentonun ilgili komisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM)'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün onaylamasına olumlu yönde görüş verdi. Ermenistan Parlementosu Rusya'ya da statünün uygulanmasına yönelik ikili anlaşma imzalamasını teklif etti. Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Ermenistan'ın, Rusya'nın Roma Statüsü'ne taraf olmadığını "iyi bildiğini" söyledi.

Ermenistan Putin'in Tutuklanmasının Önünü Açan Karara Onay Verecek

Peskov, Ermenistan'ın, UCM tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanmasına yönelik aldığı kararın farkında olduğuna işaret etti. Peskov, "(Ermenistan'ın Roma Statüsü kararı) Bu bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil." dedi. Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da son olarak "dost olmayan" adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota vermişti.