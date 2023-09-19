Ermenistan karıştı! Göstericiler meclisi taşladı

Son dakika gelişmesine göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da halk sokaklara çıktı. "Hain Paşinyan" sloganları atan göstericiler, meclis binasını taşladı.

Ermenistan karıştı! Göstericiler meclisi taşladı
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Rus devlet ajansı RIA Novosti muhabirinin olay yerinden bildirdiğine göre, Erivan'ın merkezindeki protestocular Ermeni hükümet binasını bastı.

Aynı zamanda bazı göstericiler Kabine binasının etrafındaki polis kordonunu aşmaya çalışıyor.
Polis memurları göstericilere karşı ses bombası kullandı.

Şehir merkezinde toplanan vatandaşlar, "Nikol Paşinyan) haindir!", "Yazıklar olsun!" sloganları attı.

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# Azerbaycan # Ermenistan
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