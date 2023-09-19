Azerbaycan duyurdu! Hocalı ve Kızılçarşı istikametindeki hedefler imha edildi
Azerbaycan, antiterör operasyonunda gelişme kaydettiğini duyurdu. Hocalı ve Kızılçarşı istikametindeki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevziler Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi.
Azerbaycan, başlattığı antiterör operasyonunda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerin vurulduğunu duyurdu. Açıklamda, Hocalı ve Kızılçarşı istikametindeki hedeflerin imha edildiği duyuruldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Hocalı bölgesi ve Kızılçarşı istikametindeki muharebe mevzileri, uzun süreli atış noktaları, muharebe araçları ve askeri tesisleri, birliklerimizin hassas atışları sonucu imha edilmektedir.
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