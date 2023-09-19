Azerbaycan antiterör operasyonu başlattı! Rusya'dan Karabağ'daki gelişmeler sonrası ilk açıklama

Azerbaycan'ın Karabağ'a başlattığı antiterör operasyonu sonrası Rusya'dan gelecek açıklama merak konusu olmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, beklenen açıklamayı yaptı. Zaharova, açıklamasında Azerbaycan ile temas halinde olduklarını kaydetti.

RUSYA'DAN AZERBAYCAN'IN OPERASYONU SONRASI İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Rusya, Karabağ'da terörle mücadele operasyonu ışığında Azerbaycan ile temas halinde. Azerbaycan Rusya'ya bilgi vermekte" dedi. Telegram hesabından yaptığı açıklamayı paylaşan Zaharova şu ifadeleri kullandı:

- Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Bakü'nün belirttiği gibi, bölgede "terörle mücadele faaliyetleri" başlattığına ve yerel Ermeni silahlı oluşumlarının misilleme eylemleri yaptığına dair haberler var. Rus tarafı çatışan tarafları akan kanı durdurmaya, askeri eylemlere derhal son vermeye ve siyasi ve diplomatik düzenleme yoluna geri dönmeye çağırır.

- Karabağ sorununun barışçıl çözümüne yönelik tüm adımlar, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 2020-2022 döneminde kabul edilen üçlü bildirilerinde öngörülmüştür. Son dönemde Rusya ve diğer uluslararası arabulucuların çabalarıyla Karabağ sorununun barışçıl çözümünde ilerleme kaydedilmesi için ciddi ön koşulların oluşmaya başladığını özellikle belirtmek isteriz. Son haftalarda defalarca bahsettiğimiz, Karabağ halkına insani yardım sevkiyatının başlamasından bahsediyoruz. Bu durum Bakü ile Stepanakert arasında doğrudan diyaloğun yeniden başlatılması için uygun bir zemin yaratmıştır ve yaratmaktadır.