O ilde suya yüzde 40 indirim geldi

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kent genelinde içme suyu ve atık su ücretlerinde yüzde 40’a varan oranda indirime gidecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, içme suyu ücretlerinde yapacakları indirimin müjdesini Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Mayıs Ayı Genel Kurul Toplantısı'nda verdi.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, "Denizli halkının vicdanına sesleniyorum. Öyle bir ağır mali tablo ve bütçeyle karşılaştık ki, karşılaştığımız bu tabloya, ağır borç yüküne rağmen hiçbir sözümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu şehri yeniden kalkındıracağız. Yapılmayan hizmetleri de yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız" dedi.

1 Haziran itibariyle "konut" abonelerinden birinci kademe 0-12 metreküp için uygulanan su ücreti 21 lira 797 kuruştan 15 lira 258 kuruşa, atık su ücreti 10 lira 895 kuruştan, 7 lira 629 kuruşa indirildi.