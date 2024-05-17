O ilde suya yüzde 40 indirim geldi

Seçim vaadleri yerini bulmaya başlıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli halkına verdiği su tarifelerinde indirim sözünü yerine getirdi.

O ilde suya yüzde 40 indirim geldi
Editör: Yağmur Biçen

Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kent genelinde içme suyu ve atık su ücretlerinde yüzde 40’a varan oranda indirime gidecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, içme suyu ücretlerinde yapacakları indirimin müjdesini Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Mayıs Ayı Genel Kurul Toplantısı'nda verdi.

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, "Denizli halkının vicdanına sesleniyorum. Öyle bir ağır mali tablo ve bütçeyle karşılaştık ki, karşılaştığımız bu tabloya, ağır borç yüküne rağmen hiçbir sözümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu şehri yeniden kalkındıracağız. Yapılmayan hizmetleri de yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız" dedi.

1 Haziran itibariyle "konut" abonelerinden birinci kademe 0-12 metreküp için uygulanan su ücreti 21 lira 797 kuruştan 15 lira 258 kuruşa, atık su ücreti 10 lira 895 kuruştan, 7 lira 629 kuruşa indirildi.

Baharatlı cips yüzünden canından olduBaharatlı cips yüzünden canından olduDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# su # fatura # indirim
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 17 Mayıs 2024 Cuma hava durumu
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ve emekli zammında senaryo ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davası sanıklarına af!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat davası sanıklarına af!
Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar!
Dışişleri Bakanlığına yeni atamalar!
İzmir'de gösteri ve yürüyüşlere yasak geldi
İzmir'de gösteri ve yürüyüşlere yasak geldi
Öne Çıkanlar Çin'in Ankara Büyükelçisi Vatan Partisi'ni ziyaret etti! | ULUSAL HABER Çin'in Ankara Büyükelçisi Vatan Partisi'ni ziyaret etti! | ULUSAL HABER Binada çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Binada çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti