Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu! Karabağ'a antiterör operasyonu başladı

Azerbaycan Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansına (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi.

Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerce döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Karabağ'da konuşlu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait tesislerin ve altyapının yüksek hassasiyetli silahlar kullanarak etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Karabağ'daki sivil halka da uyarıda bulunularak, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yerleşim bölgelerinin yakınına ateş gücü konuşlandırması göz önüne alındığında, sivil halka askeri tesislerden uzak durmaları ve Ermenistan silahlı kuvvetlerinin oluşumlarını desteklememeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni sakinlere mobil SMS hizmeti aracılığıyla ilgili bilgiler gönderildi. Aynı zamanda hoparlörlerle halk uyarılıyor ve bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor" ifadeleri kullanıldı.