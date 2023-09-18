Ermeni çeteleri bertaraf edildi

Ermenistan, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki provokasyonlarına hız verdi. Son iki ay içerisinde Ermeni çetelerinin ve Ermenistan ordusunun Karabağ’da saldırı girişimleri artışa geçti.

ERMENİ ÇETELERİ BERTARAF EDİLDİ

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı AZERTAC saldırı rakamlarını servis etti. Temmuzda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınırında 28 provokatif eylem kayıtlara geçti. Bu rakam ağustosta 45'e, eylülde ise 61'e çıktı.



Ermenistanlı silahlı güçleri Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmaya çalıştı. Kendi mevzilerini genişletmek için siper kazma faaliyetlerine girişti. Ermeni çeteleri ise sızma ve sabotaj girişimlerinde bulundu. İHA’larında kullanıldığı tüm saldırı girişimleri Azerbaycan ordusu tarafından engellendi.



Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermeni nüfusun ülke bütünleşmesi için çaba sarf ediyor. Ancak Ermenistan ve Erivan yönetimine bağlı yasa dışı rejim bu çabaları engellemeye çalışıyor. Yaşananlarsa bölgede gerilimi tırmandırıyor. Bu arsada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev’den bir açıklama geldi. Azerbaycan arazilerindeki Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından Uluslararası Kızılhaç Komitesi tırlarının eş zamanlı geçişinin sağlandığını duyurdu.