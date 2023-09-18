Elon Musk'ın oğlunun sıra dışı ismi: 'X Æ A-12'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti sırasında dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk ile bir araya geldi. Görüşme sırasında dikkat çeken konulardan biri de Elon Musk'ın oğlu olan 'X Æ A-12' ismi oldu. Bu sıradışı isim, hem anlamı hem de nasıl okunması gerektiği konusunda büyük tartışmalara yol açtı.

X Æ A-12' İSMİ VE TELAFFUZU: GRİMES VE ELON MUSK'UN FARKLI GÖRÜŞLERİ

"X" harfi, Latin alfabesinde "bilinmeyen" veya "değişken" anlamına gelir ve bir tür gizem veya sıra dışılığı ifade edebilir.

"Æ" harfi, İskandinav dillerinde ve eski İngilizce'de kullanılan bir karakterdir ve "ash" olarak telaffuz edilir. Grimes, bu harfi sevdiğini ve onun için özel anlamlar taşıdığını belirtmiştir.

"A-12" ise Elon Musk ve Grimes'in uçağına atıfta bulunur. SpaceX CEO'su Musk'ın açıklamasına göre "A" uçağın ismini temsil ederken, "12" ise Archangel 12 olarak adlandırılan bir casus uçağına göndermedir.

'X Æ A-12' ismi, annesi Grimes ve baba Elon Musk arasında farklı telaffuz ediliyor ve anlamlar yükleniyor.

Grimes'e göre, isim "Sadece X harfi gibi okunuyor, sonrasında da A (ey) ve I (ay) harfleri" şeklinde telaffuz edilmeli.

Elon Musk ise farklı bir okunuş sunuyor. Musk, Joe Rogan'ın podcast'inde "Önce X'i telaffuz ediyorsunuz, Æ "Ash (eş) şeklinde söyleniyor. A-12 de Archangel 12 anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştır.

Bu sıradışı isim, sosyal medyada geniş bir ilgi ve tartışma yaratmıştır. Her ne kadar ismin nasıl telaffuz edileceği ve hangi anlama geldiği konusunda belirsizlik olsa da, aile üyeleri bu isme özel bir anlam yüklemiş gibi görünmektedir. Sonuç olarak, 'X Æ A-12' ismi ebeveynlerinin özel tercihlerini yansıtmaktadır ve farklı yorumlara açıktır.