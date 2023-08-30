PKK Arap aşiretlere saldırdı

ABD’nin yeni bir Arap vekil güç oluşturmak istediği Suriye'nin kuzeyindeki Haseke Deyrizor bölgesi hareketli.

Terör örgütü PKK/PYD’nin uzantısı SDG, Haseke'de ani bir sözde DEAŞ operasyonu başlattı, baskınlar yaptı. Deyrizor Askeri Konseyi (DEMC) komutanlarını tutukladı. PKK'nın saldırısına Arap aşiretler sessiz kalmadı, karşı saldırı başlatıldı.

Deyrizor'un batı ve kuzey kırsalındaki köylerde halk yolları kesti.Halkın el-Sur beldesinde örgütün sözde karargahına düzenlediği baskında en az 10 teröristin yakalandığı kaydedildi. Gerilim, merkeze bağlı Tel Feddin, Sur, Direnc, İzbe, Meamel ile Ebu Hammam köylerine sıçradı.

PKK'YA 12 SAAT SÜRE TANINDI

Bölgenin en büyük aşiretlerinden el-Akidat'a bağlı el-Bukeyyir aşiretinin ileri gelenleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Ahmed el-Habil'i serbest bırakması için 12 saat süre verdi.

Deyrizor Askeri Meclisi, Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretlerindeki Araplardan oluşuyor. Sanadid Güçleri ise Haseki ilindeki Şammar aşiretinden Araplar oluşturuyor.

PKK/PYD’nin güdümünde faaliyet gösteren sözde Deyrizor Askeri Meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ve saha hakimiyetini kaybedeceği düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor. Sözde meclis, bu nedenle Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan alanlardaki Deyrizorlu aşiretler, illerinde PKK/YPG'li teröristlere karşı başlayan harekete destek verdiklerini duyurdu.