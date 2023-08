Rusya karşısında çaresiz! Ukrayna'nın on binlerce askere ihtiyacı var

Rusya-Ukrayna savaşına dair BBC'nin yaptığı "Ukraine war: The men who don't want to fight" başlıklı haber dünya gündemine oturdu. Ukrayna'nın Rusya karşısındaki çaresizliği ise bir kez daha görülmüş oldu.

UKRAYNA ASKER BULAMIYOR

Ukrayna cephede sürekli kaybettiği on binlerce askerin yerini dolduramıyor. Gönüllülerin yetersiz kaldığı haberde detaylıca bildiriliyor. Askerlerin 18 ay boyunca Rusya'nın geniş çaplı operasyonlarına karşı savaştıktan sonra yorgun ve bitkin düştüğü ise haberin detayları arasında.

UKRAYNALI ERKEKLER SAVAŞMAK İSTEMİYOR

Ukraynalı erkekler savaşmak istemiyor. Binlerce, Ukraynalı erkeğin yetkililere rüşvet verdikten sonra ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Parası olmayanların ülkeden kaçtığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Rusya savaşından önce dini inançları nedeniyle askerlik yapmak istemeyen erkeklere çiftçilik ya da sosyal hizmetlerde çalışmak gibi bir alternatif sunarken, geçen yıl Ukrayna genelinde sıkıyönetimin başlamasıyla bu seçenek ortadan kalktı. BBC açıklama yapan Yehor isimli bir asker kaçağı şu sözleri söyledi:

- Her durum bireyseldir. Anayasada tüm erkek vatandaşların savaşması gerektiğinin yazılı olması bence bugünün değerleriyle uyumlu değil.

SAVAŞTAN KORKANLARA HAPİS CEZASI VERİLİYOR

Sağlık durumunun kötü olması, bekar bir ebeveyn olmak ve savunmasız birine bakmak gibi askerlikten muafiyetler var. Ancak askerlikten kaçma suçundan hüküm giyenler para cezasına, hatta üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor. Yehor:

- Durumları göz önünde bulundurulduğu takdirde herkesin bu savaşa katkıda bulunmasına izin verilmeli," diyor. "Ön saflarda yer alan insanlar için üzülüyorum, ancak pasifist bir alternatifim yok.

ASKERLİKTEN KAÇMAK İÇİN 100 BİN ÜYESİ OLAN TELEGRAM GRUPLARI VAR



Kiev'in erkekleri askere alma yöntemi özünde yozlaşmış olmakla suçlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sistemdeki memurlar hakkında rüşvet alma ve gözdağı verme gibi yaygın iddiaların ardından Ukrayna'daki tüm bölgesel askere alma başkanlarını görevden aldı.

Hatta Odesa'daki bir askerlik şubesi başkanının ailesi geçtiğimiz günlerde İspanya'nın güney sahillerinde milyonlarca dolar değerinde araba ve mülk satın almakla suçlanmıştı.

Seferberlik nedeniyle 60 yaşın altındaki erkeklerin çoğu Ukrayna'yı terk edemiyor. Binlerce kişi çoğunlukla Karpat dağlarını aşarak Romanya'ya gitmek üzere gizlice ülke dışına çıkmaya çalışıyor.

Kalanlar içinse toplu grup sohbetleri askere alınmaktan kaçınmalarına yardımcı oluyor. Telegram sohbetleri, askere alma memurlarının nerelerde devriye gezdiğine dair ipuçları veriyor. Ülke çapında farklı bölgeler ve şehirler için, bazen her biri 100.000'den fazla üyeye sahip sohbet grupları üzerinden askerlikten kaçmanın yollarını arıyor.