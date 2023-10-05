Sporda LGBT Propagandası Suya Düştü

Dünya Yüzme Şampiyonasında, trans yüzücülerin kategorisi iptal edildi. Uluslararası Federasyonun LGBT propagandası suya düştü.

Dünya su sporları uluslararası federasyonlarından biri olan World Aquatics, Almanya’da 6 Ekim’de başlayacak Dünya Yüzme Şampiyonasında trans yüzücüler için ‘Açık Kategori’ adıyla ayrı bir kategori açtığını ve kayıt almaya başladığını duyurmuştu.



Ancak federasyonun LGBT propagandası elinde patladı. “Açık kategori”ye başvuran olmadı. Hiçbir sporcunun katılmaması sebebiyle 'trans yüzücü kategorisi' iptal edildi.



Buna karşın World Aquatics’ten yapılan açıklamada, mevcut bir talep olmasa bile gelecekte Açık Kategori'nin yarışlara dahil edilmesi olasılığı üzerinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.