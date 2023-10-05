3. Uluslararası Sütçülük Kongresi

Süt sektöründe yaşanan sorun, üretimde ve tüketimdeki zorluk... Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü 3'üncü Ulusal Sütçülük Kongresi düzenledi. Birçok sektör lideri, uzman profesyoneller ve akademisyenlerin katıldığı kongrede süt sektörünün sorunları ele alındı.



3'üncü Ulusal Sütçülük Kongresi Başkanı Prof. Doktor Barbaros Özer, kongrenin açılışında Ulusal Kanal'a özel değerlendirmeler yaptı. Özer, bu yılki etkinliğin ana temasının "sürdürülebilirlik" olduğunu vurguladı. Özer, süt üretiminin azalma ve fiyatların yükselmesinin sebeplerini ve çözümlerini anlattı.

Alana ilgi duyan öğrenci ve vatandaşları bilgilendirmeyi amaçlayan kongre, Ankara Cern Modern Sanat Galerisinde 6 Ekim’e kadar sürecek.