3. Uluslararası Sütçülük Kongresi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü 3'üncü Ulusal Sütçülük Kongresi düzenledi. Uzman ve akademisyenlerin bir araya geldiği kongrede sektörün sorunları ele alındı.

3. Uluslararası Sütçülük Kongresi
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Süt sektöründe yaşanan sorun, üretimde ve tüketimdeki zorluk... Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü 3'üncü Ulusal Sütçülük Kongresi düzenledi. Birçok sektör lideri, uzman profesyoneller ve akademisyenlerin katıldığı kongrede süt sektörünün sorunları ele alındı.

3'üncü Ulusal Sütçülük Kongresi Başkanı Prof. Doktor Barbaros Özer, kongrenin açılışında Ulusal Kanal'a özel değerlendirmeler yaptı. Özer, bu yılki etkinliğin ana temasının "sürdürülebilirlik" olduğunu vurguladı. Özer, süt üretiminin azalma ve fiyatların yükselmesinin sebeplerini ve çözümlerini anlattı.
Alana ilgi duyan öğrenci ve vatandaşları bilgilendirmeyi amaçlayan kongre, Ankara Cern Modern Sanat Galerisinde 6 Ekim’e kadar sürecek.

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# süt # kongre # Ankara Üniversitesi
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