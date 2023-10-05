Sinop'a Kurvaziyer Akını

Sinop 20 Nisan-3 Ekim tarihleri arasında kurvaziyer turizmiyle gelen 12 bin 155 turiste ev sahipliği yaptı.



13 büyük gezinti gemisinin demir attığı Sinop'ta gelen turistler, burada kaldıkları süre boyunca alışveriş yaptı. Akliman, Hamilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleri gibi tabiat parklarını gezdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, gelen turistlerin memnun ayrıldıklarının altını çizdi. Süren, "Gelecek sene kurvaziyer ile gelecek turist sayısının artacağını öngörüyoruz" dedi.