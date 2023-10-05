İstanbul'da Taksi Denetimi! 11 Sürücüye Ceza Kesildi

Megakent İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik trafikteki denetimler devam ediyor. Son olarak Kadıköy'de Rıhtım Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, taksilere müşteri gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Polisler ayrıca, taksilerin sürücülerinin yolcu seçip seçmediğini de kontrol etti.

Kontrollerde 10 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle toplamda 4 bin 360 lira para cezası kesildi. Bir sürücüye de araç kullanırken telefonla konuştuğu için 951 lira para cezası kesildi.

Ekipler, zaman zaman araç içerisindeki yolcularla da konuşarak taksicilerin özellikle turist müşteri seçip seçmediğini kontrol etti.