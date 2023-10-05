FETÖ Firarisi Koray Vural Yakalandı

MİT turuncu kategoride aranan FETÖ firarisi Koray Vural'ı Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Firari FETÖ'cünün örgütün yönlendirmesiyle Tacikistan'a gittiği ve çeşitli kademelerde yönetici görevler aldığı belirtildi.

FETÖ Firarisi Koray Vural Yakalandı
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Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan turuncu kategoride aranan firari Koray Vural, Tacikistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT, FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle gittiği Tacikistan'da çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Koray Vural'ın saklandığı yeri tespit etti.

Tacikistan'dan kaçma planları yapan FETÖ üyesi Koray Vural MİT operasyonuyla yakalandı. Başlatılan inceleme de Koray Vural'ın, FETÖ'nün Orta Asya ve Tacikistan'daki faaliyetlerinin organizasyonunda görev aldığı aktarıldı. Öte yandan firari Vural'ın Tacikistan'da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki karargahına sık sık giderek örgütsel talimatlar aldığı da belirtildi.

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