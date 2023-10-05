Sınır Ötesi Harekat Olacak mı?

Türkiye, Irak ve Suriye'ye operasyon hazırlığında mı? Irak'ın kuzeyine peş peşe yapılan hava harekâtları ne anlama geliyor? Güvenlik kaynakları, hudut güvenliği için harekatların Türkiye'nin hakkı olduğunu vurguladı.

Sınır Ötesi Harekat Olacak mı?
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Üste üste yapılan hava harekâtları yeni büyük bir operasyonun habercisi mi? Türkiye, sınır ötesinde harekâta mı hazırlanıyor? Güvenlik kaynakları, PKK’ya yönelik operasyonların devam edeceği mesajı verdi. "“PKK/YPG aynı terör örgütüdür, nerede faaliyet gösterirlerse göstersinler meşru hedefimiz olduğunu her zaman söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sınır Ötesi Harekat Olacak mı?

Güvenlik kaynakları PKK'yı "kara gücü" olarak nitelendiren ABD'ye de tepki gösterdi. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının ABD'yi terör konusunda uyarmasını değerlendiren, kaynaklar, "Bu bir hatırlatmadır. Kim üzerine alınıyorsa gerekli tedbirleri almak onların kendi tercihidir” dedi. Irak’ın kuzeyine yönelik hava harekâtlarını hatırlatan kaynaklar, askeri yöntemlerle hedeflerin ele geçirilmesinde birçok hareket tarzının olduğuna dikkati çekti. Kaynaklar, tek hedeflerinin Türkiye’ye tehdit oluşturan terör örgütlerini yok etmek olduğunu, tek seçeneğin kara harekatı olmadığını belirtti.

4 Ekim'de İçişleri, Dışişleri Bakanlarıyla MİT Başkanı ve Genelkurmay Başkanının katılımıyla bir zirve oldu. Güvenlik kaynakları Milli Savunma Bakanlığı’nda bu zirveye ilişkin de konuştu. Kaynaklar, toplantının içeriğine ilişkin, “Genel bir güvenlik değerlendirmesi ve istişare toplantısıydı” dedi.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadelede son bilançoyu paylaştı. Aktürk, Irak'ın kuzeyine düzenlenen harekâtlardaki son durumu açıkladı.

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# sınır ötesi operasyon # pkk # Milli Savunma Bakanlığı
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