Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası Bildirgesi Açıklandı

Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda bir araya gelen yüzü aşkın bilim insanı ve uzman kentsel dönüşüm süreçlerini ele aldı. Şuradan çıkan sonu bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Sonuç bildirgesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı. Bildirge 5 ana başlıktan oluşuyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, "Yüzyıllar boyunca fay hatlarının geçtiği bölgeler risk altında. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu, Ege Bölgesi... Buna uygun tavır almak zorundayız, doğayla savaş olmaz. Ona uygun vaziyet alıp, ona barışık yaşamak dışında insanoğlunun çaresi yok." dedi.

Dönüşüme girecek binaların yıkımı da dahil tüm aşamalarında karar alabilmek için ikamet edenlerin yüzde 50+1'i kabul ettiğinde çalışmalara başlanacak.

Kentsel dönüşümde yurttaşı bilgilendirme sürecinde de yeni bir yöntem hayata geçirilecek. Konuyla ilgili olarak Bakan Özhaseki, "Yapılan kentsel dönüşümde tıkanıklık, işin uzamasını tebligat kanununa bağladılar. Vatandaş tebligat almak istemiyorsa tebliğ edemiyorsunuz. Tebligat artık eski usulüyle değil, e-devletten bildirilmesi, muhtarlıklara verilmesi, binaya asilmasi yöntemleri izlenecek." ifadelerini kullandı.

Yeni yapılacak tek katlı köy evlerinde de çelik karkas sistemine geçilmesi hedefleniyor.

İstanbul'daki konut dönüşümünü kolaylaştırmayı amaçlayan Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili kanuni sürecin hazırlıkları da bildirgede yer aldı. Özhaseki, "Yarısı Bizden kampanyası için kanuni düzenleme yapılacak. Sürecin nasıl işleyeceği bu şekilde de netleşecek." dedi.