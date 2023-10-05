Nevşehir'de Dev Kabak Yetiştirildi! Tam 40 Kilogram!

Nevşehir'de yetiştirilen bal kabakları görenleri hayrete düşürüyor. Nar beldesi muhtarı Mehmet Arıcı'nın yetiştirdiği kabakların bir tanesi 40 kilogram ağırlığında.

Nevşehir'de Dev Kabak Yetiştirildi! Tam 40 Kilogram!
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Nevşehir'in Nar Belde muhtarı Mehmet Arıcı, yetiştirdiği bal kabaklarının son durumunu bu sözlerle özetledi. Kabakların bir tanesi 40 kilogram geliyor.

Arıcı, Hollanda'da yaşayan bir yakınının hediye ettiği tohumları ilkbaharda bahçesine ekti. Hasat zamanı geldiğinde kabaklardan bazılarının iriliği dikkat çekti.

Her sene farklı türde kabak yetiştirdiğini söyleyen Arıcı, bu seneki kabakların tüm zamanların en irileri olduğunu belirtti.

Muhtar Arıcı, yeni mahsulün tohumlarını kasabada dağıtarak yaygınlaşmasını hedefliyor.

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# bal kabağı # Nevşehir
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