Şanlıurfa'da Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı 1 Yaralı Var

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 16 K 2517 plakalı otomobil ile 27 ALJ 379 plakalı otomobil, yan yana seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.