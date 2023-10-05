Trabzon'da Trafik Kazası! Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. 19 yaşındaki genç Osman Özdemir'in kullandığı minibüs, Büyük Harman Yaylası yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonrası araçta bulunan ve hafif yaralanan 22 yaşındaki Recep Öksüz kazayı yetkililere ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Kazada ağır yaralanan genç sürücü Osman Özdemir, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı Recep Öksüz ise Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.