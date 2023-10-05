Evden Çıkan Çöpleri Görenler Gözlerine İnanamadı! Kamyon Dolusu Çöp Çıktı

Kocaeli'deki bir evden kamyon dolusu çöp çıktı. Çöplerin çıkarıldığı ev, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlandı.

Evden Çıkan Çöpleri Görenler Gözlerine İnanamadı! Kamyon Dolusu Çöp Çıktı
Son Güncelleme:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Bir evden etrafa yayılan kötü kokular üzerine çevre sakinleri durumu belediyeye bildirerek şikayette bulundu.

Gebze'deki Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki müstakil evden gelen kötü kokular sonrası ekipler yaptıkları incelemede evde çöplerin biriktiğini gördü.

Ekipler tarafından evde temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar neticesinde evden tam bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Ev, çöpten arındırıldıktan sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlandı.

3 Kardeşin Cenazeleri Defnedildi! Sancaktepe'de Sır Dolu Ölüm3 Kardeşin Cenazeleri Defnedildi! Sancaktepe'de Sır Dolu ÖlümGündem
# çöp ev # kocaeli # gebze
Çok Okunanlar
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
BEDAŞ Uyardı: İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
BEDAŞ Uyardı: İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
Yağışlar barajların durumunu nasıl etkiledi? 5 Ekim için güncel baraj doluluk oranları...
Yağışlar barajların durumunu nasıl etkiledi? 5 Ekim için güncel baraj doluluk oranları...
4 ilçede sular kesilecek! İSKİ, İstanbulluları uyardı!
4 ilçede sular kesilecek! İSKİ, İstanbulluları uyardı!
Öne Çıkanlar Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! Türkiye harekete geçti #şehit #haber #gündem #keşfet Şehit Yusuf Ataş'ın vasiyeti yürekleri dağladı! Türkiye harekete geçti #şehit #haber #gündem #keşfet Petrol Fiyatlarında Gerileme! Petrol Fiyatlarında Gerileme!