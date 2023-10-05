Evden Çıkan Çöpleri Görenler Gözlerine İnanamadı! Kamyon Dolusu Çöp Çıktı
Kocaeli'deki bir evden kamyon dolusu çöp çıktı. Çöplerin çıkarıldığı ev, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Bir evden etrafa yayılan kötü kokular üzerine çevre sakinleri durumu belediyeye bildirerek şikayette bulundu.
Gebze'deki Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki müstakil evden gelen kötü kokular sonrası ekipler yaptıkları incelemede evde çöplerin biriktiğini gördü.
Ekipler tarafından evde temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar neticesinde evden tam bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
Ev, çöpten arındırıldıktan sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlandı.