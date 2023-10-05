3 Kardeşin Cenazeleri Defnedildi! Sancaktepe'de Sır Dolu Ölüm

İstanbul Sancaktepe’de bir inşaatın temelindeki suda ölü bulunan 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, çocuklarını ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

3 Kardeşin Cenazeleri Defnedildi! Sancaktepe'de Sır Dolu Ölüm

İstanbul Sancaktepe’de ihmal sonucu yaşamını yitiren çocuklar, toprağa verildi.

Bir inşaatın su dolu temelinde cansız bedenleri bulunan Berat, Baran ve Batuhan Sağın kardeşler için Sancaktepe Saruhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda kişi, baba Ayvaz Sağın'a taziye dileğini iletti.

Sağın kardeşlerin cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gül, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Yaşları 7 ile 11 arasında değişen 3 erkek kardeşten pazartesi akşamından beri haber alınamıyordu. Arama çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenleri, kayboldukları yerden yaklaşık 500 metre mesafedeki bir inşaatın su dolu temelinde bulunmuştu.

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