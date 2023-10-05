Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Zorunluluk! Araç Sahiplerini Yakından İlgilendiriyor
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem başlıyor. Kayıt dışı ekonomiye karşı pompaya taşıt tanıma sistemi takılacak. İstasyonlar, 2024 sonuna kadar en az bir pompalarına bu sistemi taktırmak zorunda.
Akaryakıt istasyonlarında yeni bir uygulama için harekete geçildi.
Akaryakıt istasyonlarına 2024 sonuna kadar en az bir pompaya taşıt tanıma sistemi taktırma zorunluluğu getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Uygulamayla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Taşıt tanıma okuyucu sisteminin montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından belirlenecek.
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