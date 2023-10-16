Trump'ın Dava Hakkında Konuşmasına Kısıtlama Getirildi!

Amerikan basınındaki haberlere göre, davaya bakan Hakim Tanya Chutkan, bugün Washington DC'de bir federal mahkemede görülen duruşmada, Trump ve avukatlarının, soruşturmaya ilişkin savcılar, tanıklar ve mahkeme personeli hakkında kamuoyuna açık şekilde yorum yapmasını kısıtlayacağını bildirdi.

Trump'ın Konuşmasını Engellediler

Chutkan, Trump'ın genel olarak Adalet Bakanlığını eleştirme ve davanın "siyasi güdümlü" olduğunu belirtme hakkına sahip olduğu ancak savcılar ve mahkeme personeline karşı "karalama kampanyası" yürütemeyeceği değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın özel yetkili savcı Jack Smith'i "haydut" olarak nitelemesini örnek veren Chutkan, konuşma yasağının ihlal edilmesi halinde "gerekli yaptırımları" uygulayacağını belirtti ancak hangi durumda hangi cezaların verilebileceğine dair bilgi paylaşmadı.

Trump Karara Tepki Gösterdi

Trump, kendi sosyal medya platformu TruthSocial'dan yaptığı açıklamada, hakimin emrine "cadı avı" diyerek tepki gösterdi ve karara itiraz edeceğini kaydetti.

Obama'nın Atandığı Savcı Davaya Bakıyor

Eski ABD Başkanı Demokrat Barack Obama tarafından atanan Chutkan, Kongre baskını davalarında, sanıklara savcıların talebinden daha yüksek cezalar vermesiyle biliniyor. Trump, ağustosta Chutkan'ın baktığı davada, "adil yargılanmasının mümkün olmayacağını" öne sürerek, reddihakim talebinde bulunmuştu. Chutkan ise davadan çekilmesi için bir sebep görmediğini ve çekilmeyeceğini bildirmişti.