Türklerin gönlünde Kerbela! Farklı ülkelerden Irak'a giden Türkler İmam Hüseyin'i konuştu
Tamamlanan Erbain Yürüyüşü kapsamında “Türklerin gönlünde Kerbela” adlı bir çalıştay yapıldı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan gibi ülkelerden gelen Türkler, Irak’ın Kerbela kentinde yapılan çalıştayda Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin hakkında görüşlerini anlattı.
Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin’in şehit edilmesine dair yapılan Erbain Yürüyüşü tamamlandı. Yürüyüş etkinlikleri kapsamında “Türklerin gönlünde Kerbela” adlı bir çalıştay düzenlendi.
Irak’ın Kerbela kentinde İmam Hüseyin türbesine yakın bir otelde düzenlenen çalıştayda, farklı ülkelerden gelen Türkler görüşlerini belirtti.
Toplantı katılımcıları, etkinliği ve Erbain Yürüşü hakkında Ulusal Kanal’a özel değerlendirmeler yaptı.