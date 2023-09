Ukrayna suçu Rusya'ya atmaya çalışmıştı! 16 kişinin öldüğü saldırıyı Ukrayna'nın yaptığı oraya çıktı

6 Eylül günü Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri çocuk 16 sivil hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya'yı suçladı. Saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Batı medyası ve Türkiye'deki bazı medya kuruluşları da saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Atlantik basınının önemli kuruluşlarından New York Times, yaptığı haberde saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirmediğini itiraf etti. Yalan kampanyasına hızlı başlayan Batı basınının diğer kuruluşları tarafından görmezden gelinmeye çalışılan haber, dünyada geniş yankı uyandırdı. Haberde yapılan teknik incelemeler sonrası, saldırıyı gerçekleştiren ülkenin Ukrayna olduğu itiraf edildi.

Haber boyunca Ukrayna'nın saldırıyı bilerek işlemediği gibi bir iddia ortaya konulurken, uydu görüntülerinin incelendiği, görgü tanıkları ve paylaşılan videoların izlendiği aktarıldı. Saldırının gerçekleşmesinden sadece birkaç dakika önce şehirden Ukrayna topçu ateşinin bildirildiği aktarılan haberde, saldırının gerekçesi olarak "muhtemel füze arızası" öne sürüldü.

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, Ukrayna yetkililerinin The Times muhabirlerine engel çıkarttığı bilgisi oldu. Haberde yer alan bilgiye göre The Times muhabirleri saldırının hemen ardından enkazı ve saldırı anına ilişkin görüntüleri görmeye çalıştı. Bu girişimleri Ukraynalı yetkililer tarafından engellendi. Muhabirler, engellemelere rağmen enkaz alanına ulaşmayı ve görgü tanıklarıyla görüşmeyi başardı.

Haberin yayınlanmasından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir açıklama yaptı. Zaharova yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Dün The New York Times, Amerikan medyasının mevcut soruşturma düzeyine göre gerçekten sansasyonel bir haber yayınladı. "Ukrayna kendi şehirlerini bombalıyor." Benim için bu haberde gereksiz olan tek şey ters virgüllerdi. Çünkü Kiev rejimi bunu her zaman yapmıştır. Ve devam ediyor.