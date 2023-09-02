Ukrayna sivillere saldırılarını arttırıyor! Donetsk'e atılan misket bombası bir evin içine girdi

Batı'nın savaşta kullanılması yasak olan misket bombası gönderdiği Ukrayna, bombaları siviller üzerinde kullanmaktan çekinmiyor. Donetsk'teki yerleşim birimlerine Ukrayna tarafından fırlatılan misket bombaları bir kadının yaşadığı evin duvarını deldi.

MİSKET BOMBASI EVİN SAHİBİ İÇERİDEYKEN DUVARDAN İÇERİ GİRDİ

RIA Novosti muhabirinin bildirdiğine göre, bir misket bombası, Donetsk'in Petrovsky bölgesindeki bir evin duvarı kırarak içeri girdi. Bombanın evin duvarından içeri girdiği sıralarda daire sahibinin evde olduğu belirtildi. Atılan misket bombası yüzünden, avluda yürüyen birkaç kişi yaralandı.

UKRAYNA DONETSK'TEKİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE SALDIRILARINI ARTTIRDI

Cumartesi günü erken saatlerde Ateşkes ve Sınır Çizgisinin İstikrarına İlişkin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin (KİK) temsilciliği Donetsk'in Petrovsky bölgesindeki bombardımanda beş kişinin öldüğünü bildirdi. Daha sonra temsilcilik, saat 19:00 ile 19:30 arasında Ukrayna birliklerinin şehre ikisi misket bombası olmak üzere 155 milimetre kalibrelik 18 mermi attığını söyledi.

Belediye Başkanı Oleksiy Kulemzin'in belirttiğine göre saldırıda 1981 doğumlu sivil bir kadın yaralandı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE SALDIRMIŞLARDI

Ukrayna ordusu düzenli olarak Donetsk'in şehirlerine ateş açıyor. Önceki gün Ukrayna'nın Donetsk'teki alışveriş merkezini vurmasının ardından altı yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetmişti.. Düşman ordusu alışveriş merkezine MLRS'lerden 15 roket fırlattı.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ MİSKET BOMBALARINI KULLANIYORLAR

Son zamanlarda Ukrayna saldırılarda, Kiev rejiminin bir başka askeri yardım paketinin parçası olarak ABD'den aldığı misket bombalarını kullandığı belirtildi. Bu mermiler patladığında, bazıları teknik nedenlerle başarısız olan daha küçük bombalar fırlatıyor. Çatışma bittikten çok sonra bile insanları öldürebilir ya da sakat bırakabilirler.