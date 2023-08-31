RIA Novosti'den Viktor Zhdanov'un haberine göre Kiev'de 2024 için devlet maliyesinin durumu "belirsiz" olarak nitelendirildi. Harcamaları telafi edecek hiçbir şeyin olmadığının belirtildiği haberde bütçe açığı kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin giderek daha fazla fona ihtiyacının olması sonrası, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik bu tür harcamaların uygunluğunu sorguladığı aktarıldı.

UKRAYNA'DA FİNANSAL SORUN

Kiev rejimi önümüzdeki yıl AFU için 1.6 trilyon grivna (43 milyar dolar) ayırıyor. Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, "Sektörü oldukça ciddi çabalarla geride tutuyoruz" itirafında bulundu. Üstelik askeri komutanlığın bunun beş katını talep ettiği belirtildi.

Marchenko'ya göre, Ukrayna en fazla sekiz milyar Grivna'ya güvenebilir..

UKRAYNA'DA DÜŞEN GELİRLER

Ukrayna Merkez Bankası'na göre devlet bütçesi açığı GSYİH'nin %26'sı oranında ve yıl sonuna kadar 38 milyar dolara ulaşacak. Kiev'in, Karadeniz girişiminin sona ermesi nedeniyle çok şey kaybettiği belirtildi. Tahıl ihracatından elde edilen gelirlerin çöktüğü aktarıldı. Ukrayna, haziran ayında 712 milyon, temmuz ayında ise sadece 380 milyon gelir elde etti.

Ukrayna nüfusunun yurt dışına kaçması da olumsuz bir etki yaratıyor. Yerel Ekonomik İyileşme Merkezi ve EasyBusiness geçen yıl, bu gidişle Ukrayna'nın on yıl içinde 45 milyar dolar vergi geliri kaybedeceği uyarısında bulundu. Her 100,000 göçmenin GSYİH'yi neredeyse bir milyar azalttığı belirtildi.

UCE Research analitik merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Ukraynalıların yüzde 68'i ekonomik zorluklardan mevcut hükümeti sorumlu tutuyor. Uzmanlar için durum çok açık: Ukrayna sadece dış yardım sayesinde ayakta duruyor.

BATI'NIN ŞÜPHELERİ VAR

Marchenko, Ukrayna'nın tüm umudunun Batı'da olduğunu belirtti. Bir sonraki dilime ilişkin müzakereler hali hazırda devam ediyor. Kiev bu yıl bir buçuk trilyon grivna (41 milyar dolar) dış finansman aldı. Yani devlet harcamalarının yüzde 58.3'ü ABD, Avrupa Birliği, Büyük Britanya, Kanada, IMF ve Dünya Bankası tarafından karşılandı.

Merkez Bankası Başkanı Andriy Pışnıy, "ortakların" 2024 yılı için 37 milyar dolar vereceğini umuyor. Ancak bunun bile bütçeyi dengelemeyeceği söylendi.

ABD Kongresi'nde ise Kiev rejimine sınırsız mali destek verilmesini eleştirenlerin sesleri giderek yükselmeye başladı. Senatörler James Vance ve Chip Roy, Beyaz Saray'ın özel hedefleri ve stratejisi kendilerine açıklanana kadar konunun görüşülmesinin ertelenmesini talep ettiler. Siyasi analist ve ekonomist Oleksandr Dudchak RIA Novosti ile yaptığı görüşmede, "Kiev'de hiç kimse maliye bakanının şikayetlerini gerçekten umursamıyor" ifadelerini kullandı.

Dudchak sözlerine şu şekilde devam etti:

- Tek tek siyasetçilerin açıklamalarına kulak asılmamalıdır. Örneğin Trump, başkan olduğu dönemde Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmedi. Washington çatışmadan fayda sağladığı sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam edecektir.

Dudchak, "Onlar da orada oturan aptallar değil. Yatırımlardan daha fazla verim almak istiyorlar," ifadeleriyle sözlerine devam etti.

Siyasi analist Vasyl Stoyakin, "Çatışmalar aniden dursa bile Ukrayna kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak," diye ekledi. Stoyakin, ordunun taleplerinin açıkça abartıldığını ve hazineden tahsis edilecek miktarın çok az da olsa yeterli olacağını vurguladı.

Vergileri arttırmanın da bir faydası olmadığı belirtilen haberde, Kiev kontrolündeki bölgelerde 20-25 milyon insan kaldığı ve bunların 11'i emekli olduğu vurgulandı. Buna göre bütçeyi yenileyenlerin sayısı giderek azalıyor. Ve bu eğilimin devam edeceği belirtiliyor.