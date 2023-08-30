Batı'nın desteği Ukrayna'ya yetmedi! Orduya kaynak yaratmak için bu yola başvurdular

Rusyan'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı özel askeri operasyonlar devam ederken Ukrayna'dan akıl dışı bir karar geldi. Ukrayna Yüksek Şurası, pornografik içeriklerin üretimi, satışı ve dağıtımını yasaklayan maddelerin kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ettiğini duyurdu. Tasarıyı hazırlayan milletvekilleri, bu yolla Ukrayna ordusuna kaynak yaratılacağını savundu.

UKRAYNA PORNOGRAFİYİ SERBEST BIRAKIYOR

Ukrayna Yüksek Şurası'nda yetişkinlere yönelik eğlence üretimini suç olmaktan çıkarmayı amaçlayan bir yasa tasarısı kabul edildi. Tasarıya göre Ukrayna'da pornografinin üretimi, dağıtımı ve satışını yasaklayan Ukrayna Ceza Kanunu'nun 301. ve 302. maddelerinde değişikliğe gidilecek. Yasa tasarısını veren milletvekillerinin önde gelen isimlerinden Yaroslav Zheleznyak, pornografinin yasaklanmasının ski ve yozlaşmış olduğunu düşündüğü belirtti. Zheleznyak, bu hareketin, özellikle Ukrayna'nın değerlendirdiği ülkenin savunması için potansiyel olarak yeni gelir akışları açabileceğini söyledi. Buna göre Ukrayna'da pornografi üretiminden hükümetin topladığı vergilerle Ukrayna ordusuna kaynak ayrılması düşünülüyor.

YASA TASARISI ASKERE KAYNAK AYIRMAYI HEDEFLİYOR

9623 sayılı "Kişinin Özel Hayatına Müdahale Edilmemesinin Sağlanmasına İlişkin Ukrayna Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında" yasa tasarısının uyarınca önerilen değişiklikler yalnızca yetişkinlerin eğlencesine odaklanacak ve çocuk istismarı, insan ticareti ve fuhuşa karşı mevcut düzenlemeleri koruyacak. Zheleznyak, tedbirin yalnızca OnlyFans gibi platformları hedeflemediğini, aynı zamanda bu tür içeriklerin daha geniş çapta tüketilmesini de hedeflediğini belirtti. Şu anda uygulanan ve müstehcen içerik paylaşımının hapis cezasına yol açabilecek ağır cezalara ilişkin endişelerini dile getirdi.

UKRAYNA ONLYFANS'TAN 920 BİN DOLAR VERGİ ALDI

Ukrayna, 2023'ün ilk altı ayında sadece OnlyFans gibi platformlardan 34 milyon Grivnası (yaklaşık 920.000 $) tutarında bir vergi geliri elde etti. Ukraynalı-Amerikalı girişimci Leonid Radvinsky, bu platformun çoğunluk hissesine sahip.

ORDUYA BAĞIŞLARDA EROTİZMİ TEŞVİK OLARAK KULLANAN KURULUŞ DESTEK VERDİ

Bu tasarıya destek veren kuruluşlardan olan Teronlyfans, yetişkinlere yönelik içeriği Ukrayna ordusuna yapılan bağışlarda teşvik olarak kullanıyor. Yardım kuruluşunun yöneticisi Anastasia Kuchmenko, bu tür içeriğin savaş zamanındaki rolü hakkında yorum yaparak, ulusal desteğin sembolik temsili olduğunu söyledi.

TASARI UKRAYNA'DA DA TARTIŞMA YARATTI

Ancak herkes Zheleznyak'ın tutumuna katılmıyor. Eleştirmenler böyle bir hareketin toplumsal sonuçları hakkında tartışarak LGBT hakları gibi diğer tartışmalı konularla paralellikler kuruyor. Bazıları bunu ilerici bir adım olarak görürken, diğerleri bunun toplumsal bozulmaya yol açabileceğine inanıyor.