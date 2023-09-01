Dünyanın sessiz kaldığı saldırı! Ukrayna Donetsk'te 6 yaşındaki çocuğu katletti

Ukrayna, Donetsk'teki bir alışveriş merkezine saldırdı. Ukrayna'nın gerçekleştirdiği terör saldırısında 6 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Açıklama Ateşkes ve Sınır Çizgisinin İstikrarına İlişkin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi (KİK) tarafından yapıldı.

UKRAYNA'DAN TERÖR SALDIRISI

KİK'in resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın terör saldırısının iş çıkış saatinde gerçekleştiği belirtildi. Saldırının tam olarak Donetsk Şehri Alışveriş Merkezi ve Shakhterskaya Meydanı civarına gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıda 6 yaşındaki çocuğun yanında 10 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

KİK NEDİR?

Ateşkes ve Sınır Çizgisinin İstikrarına İlişkin Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi (KİK), Minsk ateşkes anlaşmalarının uygulanmasına yardımcı olması için kurulmuştur. KİK'in diğer bir amacı da Rusya'daki AGİT gözlemcilerinin güvenliğini sağlamaktır. KİK, Ukraynalı ve Rus subaylarından oluşan bir organizasyondur.