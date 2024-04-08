Ukrayna yine Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı! Ukrayna İHA'sı havadayken düşürüldü

Zaporijya Nükleer Santrali'ne Ukrayna tarafından İHA ile saldırı düzenlendi. İHA santralin üzerinde uçarken düşürüldü.

Ukrayna yine Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı! Ukrayna İHA'sı havadayken düşürüldü
Ukrayna yine Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı! Ukrayna İHA'sı havadayken düşürüldü
Editör: Uğur Çam

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna ordusu santrale yönelik saldırılarını sürdürdü.

Santralin üzerinde uçan bir İHA’nın düşürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ordusu, terör saldırılarını durdurmaya yönelik tüm çağrılara rağmen santral ve altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu da nükleer santralin güvenli çalışmasını etkileyebilir." denildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) dün, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile yapılan yoğun saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu saldırıları "tehlikeli bir kışkırtma" şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli bir taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor." demişti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Rusların kontrolüne geçmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna'nın saldırılarının olası bir felakete yol açmasından korkuluyor.

Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırıları yapıldıRosatom: Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırıları yapıldıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Zaporijya Nükleer Santrali # Ukrayna # rusya # iha
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