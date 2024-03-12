Umman Körfezi'nde dev tatbikat!

ABD ve müttefikleri Yemen’e saldırarak bölgede gerilimi tırmandırırken kritik bir tatbikat başladı. Çin, Rusya ve İran Umman Denizi ve Umman Körfezi’nde ortak askeri tatbikat yapıyor. Üç ülke bölgesel deniz güvenliğinin ortak korumasını için buluştu.

"Güvenlik Bağı-2024" her yıl yapılan tatbikatlardan farklı bir önem taşıyor. Dünya, Kızıldeniz’de gerilim sürerken icra edilen tatbikatı gövde gösterisi olarak yorumluyor.

15 Mart’a kadar sürecek tatbikata Çin Halk Kurutuş Ordusu Donanması güdümlü füze muhribi Urumçi, füze firkateyni Linyi ve ikmal gemisi Dongpinghu'nun katılıyor.

Tatbikatta Rusya'dan 'Varyag' füze kruvazörü ve 'Mareşal Şapoşnikov' fırkateyni ile İran'dan ise 10 gemi, 3 helikopter görev alıyor.

6 GÖZLEMCİ ÜLKE TATBİKATA KATILIYOR

Azerbaycan, Güney Afrika, Hindistan, Umman, Pakistan ve Kazakistan donanmaları tatbikatta gözlemci olarak yer alıyor.

Dünyanın dikkatle izlediği dev tatbikatta üç ülke donanmaları terörle ve korsanlıkla mücadele talimi yapacak. Senaryo kapsamında saldırıya uğrayarak kaçırlan bir gemiyi kurtarma operasyonu icra edecek. Manevraların ana amacı denizdeki ticari faaliyetlerin güvenliğinin sağlanması olacak.