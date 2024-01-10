Yahudiler New York’un Altını Oymuşlar



İsrail Gazze’de Hamas tünellerini ararken, ABD'de bir sinagogun altında gizli tüneller keşfedildi.



Görüntüler New York kentinden. Gerçekler, çevrede oturanların duyduğu seslerden rahatsız olup polise bildirmesiyle ortaya çıktı.



Garip seslerin izini süren polis, ABD’de yaşayan Yahudi cemaatinin en simgesel sinagogu 770 Eastern Parkway’e ulaştı. New York polisi sinagoga baskın yaptı. İçeride yasalara aykırı olarak kazılan tüneller bulundu. Tünellerin sokağa açıldığı tespit edildi.



Gizli tünelleri ifşa olan ABD’li Yahudi cemaati tünelleri kapatmak isteyen polise saldırdı. Arbede yaşandı. Bazı Yahudiler sokağa açılan tünelleri kullanarak kaçmaya çalıştı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Sinagogun boşaltılmasıyla polis tünellere inerek inceleme yaptı. İçeride devrilmiş bir bebek sandalyesi, kanlı bir yatak bulundu.



ABD’nin gündemine oturan gizli Yahudi tünellerinin ne zaman, nasıl ve ne için kazıldığı henüz bilinmiyor.