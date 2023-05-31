Yeni Zelanda'da büyük deprem

Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'da büyük deprem
Son Güncelleme:

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Auckland Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 33 kilometre altında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # yeni zelanda # abd
Japonya'dan nükleer hamle Kosova'da NATO kışkırtması Türklere Schengen ambargosu Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Erdoğan'a tebrik
Çok Okunanlar
1 Hangi Türk boyundansınız?
2 Piri Reis Antarktika haritasındaki sır tartışılıyor!
3 31 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları
4 Yeni Zelanda'da büyük deprem
5 Deprem 6 saatten fazla sürdü