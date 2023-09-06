Yeşil Hidrojen! Fas seneye kullanmaya başlıyor

Fas, yenilenebilir enerji alanında yaptığı yatırımlar kapsamında gelecek sene "yeşil hidrojen" projesinin başlayacağını duyurdu.

Yeşil Hidrojen! Fas seneye kullanmaya başlıyor
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Fas Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Aziz Ahnuş, dün düzenlediği toplantıyla kraliyetin emirleri doğrultusunda ülke topraklarında hidrojen projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaları başlattı.

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FAS'TA YEŞİL HİDROJEN

Açıklamada, "Hükümet, yeşil hidrojen projesinin hayata geçmesi yolunda yatırımcılar için ihale sürecinin 2024 yılında tamamlanmasını öngörüyor." ifadelerine yer verildi.

Fas Kralı 6. Muhammed, temmuz ayında yaptığı açıklamada, yeşil hidrojen için ihale sürecinde çalışmaların hızlandırılması yönünde çağrıda bulunmuştu.


Rusya - Ukrayna savaşının ardından enerji fiyatlarında yaşanan artış ve enerjisinin yüzde 96'sını ithal eden Fas, enerji ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılama konusunda adımlar atıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yeşil hidrojen # Fas # 2024 # 6. Muhammed
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