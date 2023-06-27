Yunanistan'dan insanlık dışı hareket! 99 düzensiz göçmeni Türk kara sularına ittiler

Yunan birlikleri tarafından tespit edilen 99 düzensiz göçmen Türk kara sularına itildi. Çanakkale'deki Türk birliklerinden yardım gecikmedi.

Yunanistan'dan insanlık dışı hareket! 99 düzensiz göçmeni Türk kara sularına ittiler
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Yunanistan bu kez de göçmenleri Çanakkale sularına sürükledi.

Yunan birlikleri, 99 düzensiz göçmeni Türk kara sularına itti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bottaki göçmenleri tespit etti.

99 düzensiz göçmen TCSG-6 ve TCSG-28 botlarıyla kurtarılarak Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

# yunanistan # düzensiz göçmen
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