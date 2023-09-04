ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları merak konusu oldu. Takvime göre, ALES/2 sonucu eylül ayında ilan edilecek. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor.
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİH VERDİ...
ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES sonucu için tarih verilmişti. Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak.
ALES SONUÇLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?
ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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