ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİH VERDİ...

ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES sonucu için tarih verilmişti. Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.