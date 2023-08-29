Bakan Osman Aşkın Bak açıkladı! KYK yurt başvuruları başladı!

YKS sonuçlarını öğrenen ve tercihlerini hazırlayan üniversite adayları için kayıt dönemi başladı.Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de KYK yurt başvuruları oldu. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi. Uzun süredir merak edilen KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı sorusu ise bugün cevap buldu.

YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basın toplantısı düzenleyerek merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bak, KYK yurt başvurularına ilişkin, "Dün itibariyle üniversite kayıtları başladı. Biz de şu anda yurtlarımıza başvuru sürecini başlatmış oluyoruz. Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibariyle sona erecektir. Yerleştirme sürecimiz her zaman olduğu gibi adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"Başvuruları 12 analiz kurulu değerlendirecek"

950 bin yatak kapasitesiyle hizmet verileceğini vurgulayan Bakan Bak, "Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik." dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır.

YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor.

Bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo gibi özelliklerle ayrılıyor.

En ucuz KYK yurdu 1. tip, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor.

Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu.

KYK YURTLARINDAN KİMLER ÜCRETSİZ FAYDALANABİLİYOR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, gazi ve gazi çocukları, anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, devlet koruması altında olanlar, Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.