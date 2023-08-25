KPSS sonuçları açıklandı

2023 yılının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sonuçlar belli oldu.

KPSS sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, geçtiğimiz günlerde uygulanan 2023-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2023-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandı.

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KPSSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı.

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

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KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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