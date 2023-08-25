KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, geçtiğimiz günlerde uygulanan 2023-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2023-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandı.

KPSSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı.

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

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KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.