Borsa güne depar atarak başladı! Küresel piyasalarda hareketlilik

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 yükselişle 7.545,26 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,32 puan artışla ve yüzde 0,71 değer kazanarak 7.545,26 puana çıktı.

Borsa güne depar atarak başladı! Küresel piyasalarda hareketlilik
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Bankacılık endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile elektrik, en fazla kaybettiren yüzde 0,80 ile bilişim oldu.

Dün dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 7.491,94 puandan tamamladı.

Borsa güne depar atarak başladı! Küresel piyasalarda hareketlilik - Resim : 1

BORSA GÜNE DEPAR ATARAK BAŞLADI!

 Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dün verdiği karışık mesajların ardından negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'a çevrildi.

Analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamaların gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları vermesinin beklendiğini ifade ederek, konuşmadan alınan mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.500 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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